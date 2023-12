LA RÊVEUSE DE SAINT-NICOLAS – SORTIE CHOCOLAT – COUVERTURES ET BRASÉROS 101 quai Amiral Lalande Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LA RÊVEUSE DE SAINT-NICOLAS – SORTIE CHOCOLAT – COUVERTURES ET BRASÉROS 101 quai Amiral Lalande Le Mans, 27 décembre 2023, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 17:00:00

fin : 2023-12-30 18:00:00 Balade fluviale à la chaleur des braséros, couvertures et boisson chaude..

Balade fluviale à la chaleur des braséros, couvertures et boisson chaude.

Au départ du port du Mans, vous pourrez profiter d’une séance de navigation à bord de La rêveuse Saint-Nicolas, avec le réconfort d’un brasero, de couvertures et d’une boisson chaude (du lundi 18 au jeudi 21 et du mercredi 27 au samedi 30 décembre). En 45 minutes, vous remonterez la Sarthe jusqu’aux remparts, avant de descendre la rivière jusqu’à l’écluse des Planches. Réservation sur internet https://reveusedesaintnicolas.addock.co ou au 07 71 14 36 21 (quatre personnes minimum, 15 € par adulte, 12 € de 10 à 12 ans, 9 € pour les moins de 10 ans). EUR.

101 quai Amiral Lalande Capitainerie

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-18 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu 101 quai Amiral Lalande Adresse 101 quai Amiral Lalande Capitainerie Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 101 quai Amiral Lalande Le Mans Latitude 48.0017049 Longitude 0.1892651 latitude longitude 48.0017049;0.1892651

101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/