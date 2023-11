NOËL AU PORT 101, Quai Amiral Lalande Le Mans, 16 décembre 2023, Le Mans.

Rendez-vous au Mans samedi 16 décembre dès 15h pour Noël au Port..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:00:00. .

101, Quai Amiral Lalande Port du Mans

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Join us in Le Mans on Saturday December 16 from 3pm for Christmas at the Port.

Únase a nosotros en Le Mans el sábado 16 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, con motivo de la Navidad en el Puerto.

Treffen Sie sich am Samstag, den 16. Dezember ab 15 Uhr in Le Mans zu Weihnachten im Hafen.

