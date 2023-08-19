« PICNIC MANS’EAU » – GRANDES BALADES FLUVIALES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 101 quai Amiral Lalande Le Mans, 19 août 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

« La Rêveuse » en Pique-nique.
2023-08-19 fin : 2023-10-01 15:00:00. EUR.
101 quai Amiral Lalande Capitainerie – Port fluvial
Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

« La Rêveuse » in Picnic

« La Rêveuse » en Picnic

« Die Träumerin » als Picknick

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire