« PICNIC MANS’EAU » – GRANDES BALADES FLUVIALES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 101 quai Amiral Lalande Le Mans
« PICNIC MANS’EAU » – GRANDES BALADES FLUVIALES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 101 quai Amiral Lalande Le Mans, 19 août 2023, Le Mans.
Le Mans,Sarthe
« La Rêveuse » en Pique-nique.
2023-08-19 fin : 2023-10-01 15:00:00. EUR.
101 quai Amiral Lalande Capitainerie – Port fluvial
Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
« La Rêveuse » in Picnic
« La Rêveuse » en Picnic
« Die Träumerin » als Picknick
Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire