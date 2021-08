“101 Merveilles du ciel qu’il faut avoir vues dans sa vie” Centre Culturel L’Orangerie, 20 avril 2022, Roissy-en-France.

“101 Merveilles du ciel qu’il faut avoir vues dans sa vie”

Centre Culturel L’Orangerie, le mercredi 20 avril 2022 à 20:00

Parmi tous les astres qui parsèment la voûte étoilée, certains donnent plus particulièrement à s’émerveiller et à comprendre. Ce sont eux, au minimum, qu’il faut avoir vus une fois dans sa vie ! Nous découvrirons ensemble quelques-uns de ces astres parmi les plus beaux, les plus intéressants ou les plus insolites du firmament. Leur lumière nous éclairera sur notre vertigineux Univers, en même temps qu’elle nous fera rêver. Nous verrons tourner la Terre en regardant les étoiles, nous scruterons les cratères lunaires et découvrirons leur âge, nous survolerons les anneaux de Saturne, nous étudierons les étoiles colorées et les nébuleuses de notre Voie lactée. Nous observerons la plus proche galaxie avant de partir explorer celles plus lointaines qui nous ont permis de comprendre l’Univers. Emmanuel Beaudoin est enseignant-chercheur à l’université Paris-Sud, il observe et photographie le ciel depuis plus de trente ans. Auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur l’astronomie, il collabore régulièrement à la revue Ciel & Espace de l’Association Française d’astronomie, dans laquelle il a publié plus de deux cents articles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation auprès du secrétariat de L’Orangerie.

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie

Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



