de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Une installation dont vous serez le héros, inspirée du livre de Timothée de Fombelle et Benjamin Chaud ! Lire en toutes circonstances, sous tous les climats, dans toutes les postures? Dans ce catalogue, deux experts vous livrent leurs observations! Benjamin Chaud au dessin et Timothée de Fombelle à la plume répertorient 101 façons de lire tout le temps (Galimmard, 2022). Nous vous invitons à tester in situ ces manières, ces méthodes, ces poses et nous vous mettons au défi d’en inventer de nouvelles! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

