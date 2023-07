Atelier de fabrication de planche de skate 101 Chemin du Pey de l’Ancre, local 4 Messanges, 4 novembre 2023, Messanges.

Messanges,Landes

En quête d’activité originale ?

Découvrez le travail du bois avec Nicolas le temps de 6 heures exceptionnelles dans son bel atelier !

Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser les outils et découvrirez les bases du métier de designer bois. Vous fabriquerez ainsi votre planche en lamellé collé.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

101 Chemin du Pey de l’Ancre, local 4

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Looking for an original activity?

Discover woodworking with Nicolas during 6 exceptional hours in his beautiful workshop!

During this workshop, you will learn how to use the tools and discover the basics of wood design. You will make your own glued laminated board

¿Busca una actividad original?

¡Descubra el trabajo de la madera con Nicolas durante 6 horas excepcionales en su hermoso taller!

Durante este taller, aprenderás a utilizar las herramientas y descubrirás los fundamentos del diseño en madera. Fabricarás tu propio tablero laminado encolado

Auf der Suche nach einer originellen Aktivität?

Entdecken Sie die Holzbearbeitung mit Nicolas für 6 außergewöhnliche Stunden in seinem schönen Atelier!

In diesem Workshop lernst du den Umgang mit Werkzeugen und erfährst die Grundlagen des Berufs des Holzdesigners. So werden Sie Ihr Brett aus Brettschichtholz herstellen

Mise à jour le 2023-07-07 par OTI LAS