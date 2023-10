PORTES OUVERTES DE LA SPA 101 Chemin des Mineurs Thionville, 7 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Par amour, vous allez aimer changer ! Comme Marie, Victor et Marc, chaque année plus de 40 000 adoptants sautent le pas et décident d’accueillir un animal dans leur foyer. Ils ont compris qu’adopter un animal, c’est faire une place à un nouveau membre de la famille, le comprendre, et l’accepter avec ses petites habitudes qui ne sont pas forcément les nôtres.

Si comme eux, vous avez envie de bousculer un peu votre quotidien, venez à la rencontre de nos 8 000 animaux actuellement présents en refuge lors d’un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’amour et du partage !. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

101 Chemin des Mineurs

Thionville 57100 Moselle Grand Est



For love, you’ll love to change! Like Marie, Victor and Marc, every year more than 40,000 adopters take the plunge and decide to welcome an animal into their home. They understand that adopting an animal means making room for a new member of the family, understanding them and accepting them with their little habits that aren’t necessarily ours.

If, like them, you want to shake up your everyday life, come and meet our 8,000 animals currently in shelters during an exceptional weekend of love and sharing!

Por amor, ¡te encantará cambiar! Como Marie, Victor y Marc, cada año más de 40.000 adoptantes dan el paso y deciden acoger a un animal en su casa. Se han dado cuenta de que adoptar un animal significa hacer sitio a un nuevo miembro de la familia, comprenderlo y aceptarlo con sus pequeñas costumbres que no son necesariamente las nuestras.

Si, como ellos, quiere cambiar un poco su vida cotidiana, venga a conocer a nuestros 8.000 animales actualmente acogidos durante un fin de semana excepcional de amor y convivencia

Aus Liebe werden Sie gerne wechseln! Wie Marie, Victor und Marc machen jedes Jahr mehr als 40 000 Adoptanten den Schritt, ein Tier in ihrem Haushalt aufzunehmen. Sie haben verstanden, dass es bei einer Tieradoption darum geht, einem neuen Familienmitglied einen Platz zu geben, es zu verstehen und es mit seinen kleinen Gewohnheiten zu akzeptieren, die nicht unbedingt unsere eigenen sind.

Wenn Sie wie sie Lust haben, Ihren Alltag ein wenig zu verändern, dann treffen Sie unsere 8000 Tiere, die derzeit in Tierheimen untergebracht sind, an einem außergewöhnlichen Wochenende im Zeichen der Liebe und des Teilens!

