La Haille Nadau 101 Chemin de la Fontaine Poyanne, 1 décembre 2023, Poyanne.

Poyanne,Landes

La Haille de Nadau, le feu de Noël est une tradition séculaire gasconne qui marque le solstice d’hiver. Traditionnellement dans les communes landaises, les habitants se réunissent pour un moment de partage autour d’un grand feu le 24 décembre (ou quelques jours avant) où gourmandises, boissons et musique accompagnent les flammes. Cette tradition est encore particulièrement forte en Chalosse.

Vente de Vin chaud, chocolat Chaud à 1€.

101 Chemin de la Fontaine Château de Poyanne

Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Haille de Nadau, the Christmas fire, is an age-old Gascon tradition that marks the winter solstice. Traditionally, on December 24 (or a few days before), the townsfolk of the Landes region get together to share a moment around a huge fire, where delicacies, drinks and music accompany the flames. This tradition is still particularly strong in Chalosse.

Mulled wine and hot chocolate for sale at 1?

La Haille de Nadau, la hoguera de Navidad, es una antigua tradición gascona que marca el solsticio de invierno. Tradicionalmente, en los municipios de la región de las Landas, los lugareños se reúnen para compartir un momento en torno a una gran hoguera el 24 de diciembre (o unos días antes), donde manjares, bebidas y música acompañan a las llamas. Esta tradición sigue siendo especialmente fuerte en Chalosse.

Venta de vino caliente y chocolate a la 1?

Das Weihnachtsfeuer in La Haille de Nadau ist eine jahrhundertealte Tradition in der Gascogne, die die Wintersonnenwende markiert. Traditionell versammeln sich in den Gemeinden der Landes die Einwohner am 24. Dezember (oder einige Tage vorher) zu einem gemeinsamen Moment um ein großes Feuer, bei dem Leckereien, Getränke und Musik die Flammen begleiten. Diese Tradition ist in Chalosse noch besonders stark ausgeprägt.

Verkauf von Glühwein und heißer Schokolade zu 1?

