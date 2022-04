100ème rassemblement de voitures Aérodrome de La Baule 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

100ème rassemblement de voitures Aérodrome de La Baule 44500 La baule, 1 mai 2022, La baule. 100ème rassemblement de voitures

Aérodrome de La Baule 44500 La baule, le dimanche 1 mai à 09:00

Fêtons ensemble notre 100ème rassemblement mensuel ! Bar et musique toute la journée, Vente de miniature, Exposition de professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T19:00:00

