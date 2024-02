100ème édition de la Foire-exposition de Châteauroux Châteauroux, mercredi 15 mai 2024.

La Foire Exposition de Châteauroux se déroule du 15 au 20 mai 2024 au Parc des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux.

Plus de 185 exposants, dans les univers de la maison, du jardin, de l’automobile, du loisir, du bien-être, des créateurs, de la gastronomie, … sont attendus en un seul et même lieu pour cette 100ème édition. Des animations, des ateliers, des démonstrations et des expositions sont proposées à toute la famille. Entrée gratuite. EUR.

Parc des Expositions de Belle-Isle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

