100e anniversaire de Georges Brassens Lézardrieux, 23 octobre 2021, Lézardrieux.

100e anniversaire de Georges Brassens 2021-10-23 17:00:00 – 2021-10-23 23:00:00

Lézardrieux Côtes d’Armor Lézardrieux

À 17 h, conférence de Michelle Brieuc sur Georges Brassens à la maison de la mer.

Concert d’Elsa Carolan, une voix douce accompagnée d’une guitare pour reprendre tout en légèreté et poésie les chansons de Georges Brassens.

A partir de 19h30 dans la salle Georges-Brassens : dîner-concert organisé par l’association Trieux Tonic Blues. L’animation musicale de la soirée a été confiée au groupe Malo. Jérôme, auteur-compositeur-interprète et fondateur de la formation, Caroline (violon et chant) et Nicolas (clarinette et clarinette basse) interpréteront de nombreuses chansons du compositeur. Tarif, 22 €, boissons non comprises. Il y aura une tombola avec une guitare acoustique en lot. Réservations dès maintenant au Bar du Yacht, au Carioca, et au Bistrot.

+33 2 96 20 10 20

