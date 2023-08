FESTIV’ASSOS LA FERTE-SAINT-AUBIN 1003 rue des prés verts La Ferté-Saint-Aubin, 2 septembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Le Forum des associations « Festiv’Assos » de la Ferté-Saint-Aubin aura lieu le samedi 2 septembre de 13h30 à 18h00 au Complexe sportif Henri Fauquet.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00.

1003 rue des prés verts

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



La Ferté-Saint-Aubin’s « Festiv’Assos » association forum will be held on Saturday, September 2 from 1:30 to 6:00 pm at the Complexe sportif Henri Fauquet

El foro de asociaciones « Festiv’Assos » de La Ferté-Saint-Aubin tendrá lugar el sábado 2 de septiembre de 13.30 a 18.00 horas en el complejo deportivo Henri Fauquet

Das Forum der Vereine « Festiv’Assos » in La Ferté-Saint-Aubin findet am Samstag, den 2. September von 13:30 bis 18:00 Uhr im Sportkomplex Henri Fauquet statt

