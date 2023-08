Vide ton sac… de sport ! 1003 Rue des Prés Verts La Ferté-Saint-Aubin, 2 septembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Vendez vos articles de sport, accessoires ou vêtements, lors de la braderie « Vide ton sac… de sport ! » qui aura lieu le samedi 2 septembre à la ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

1003 Rue des Prés Verts

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Sell your sporting goods, accessories or clothing at the « Vide ton sac… de sport! » sale on Saturday, September 2 at the Portes de Sologne in La Ferté-Saint-Aubin

Venda su material, accesorios o ropa deportiva en la venta « Vide ton sac… de sport! », el sábado 2 de septiembre en las Portes de Sologne, en La Ferté-Saint-Aubin

Verkaufen Sie Ihre Sportartikel, Accessoires oder Kleidung bei der Braderie « Vide ton sac… de sport! », die am Samstag, den 2. September in La Ferté-Saint-Aubin in Les Portes de Sologne stattfindet

Mise à jour le 2023-08-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN