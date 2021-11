1001 trésors organiques aux jardins partagés à Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande, 27 novembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

2021-11-27 14:30:00 – 2021-11-27 16:30:00 Jardins partagés de la Jeunesse Foyenne Jardin public

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande

Après le concept Vél’Organique en Pays Foyen, découvrez une nouvelle édition 2021 dans le cadre de la semaine pour la réduction des déchets. Le programme propose des ateliers pratiques autour du compostage, du boyage et du jardinage de vos déchets verts.

Ce samedi 27 novembre : atelier création tour à feuille, haie sèche, démonstration de paillis

Exposition valorisation des déchets verts avec l’Upoj et chiffres clés des déchets avec l’anguille verte

15h-17h : atelier broyat : les particuliers apportent leurs branches et repartent avec leur broyat.

+33 6 99 31 68 33

OT PAYS FOYEN

