1001 trésors organiques aux jardins partagés à Port-Sainte-Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 24 novembre 2021, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

1001 trésors organiques aux jardins partagés à Port-Sainte-Foy Rue Eugène Tricoche Jardins partagés d’Elisée Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2021-11-24 14:00:00 – 2021-11-24 17:30:00 Rue Eugène Tricoche Jardins partagés d’Elisée

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Après le concept Vél’Organique en Pays Foyen, découvrez une nouvelle édition 2021 dans le cadre de la semaine pour la réduction des déchets. Le programme propose des ateliers pratiques autour du compostage, du boyage et du jardinage de vos déchets verts.

Ce mercredi 24 novembre : village d’initiatives locales avec des stands d’associations et d’animations.

Atelier land’art avec les butineurs du bonheur

Chasse au trésor avec l’UPoj

Atelier réparation de vélo avec Cycles et partages

Atelier couche lavable et déchets dangereux avec l’Anguille Verte

Atelier broyat : les particuliers apportent leur branche et repartent avec le broyat

Après le concept Vél’Organique en Pays Foyen, découvrez une nouvelle édition 2021 dans le cadre de la semaine pour la réduction des déchets. Le programme propose des ateliers pratiques autour du compostage, du boyage et du jardinage de vos déchets verts.

Ce mercredi 24 novembre : village d’initiatives locales avec des stands d’associations et d’animations.

Atelier land’art avec les butineurs du bonheur

Chasse au trésor avec l’UPoj

Atelier réparation de vélo avec Cycles et partages

Atelier couche lavable et déchets dangereux avec l’Anguille Verte

Atelier broyat : les particuliers apportent leur branche et repartent avec le broyat

Après le concept Vél’Organique en Pays Foyen, découvrez une nouvelle édition 2021 dans le cadre de la semaine pour la réduction des déchets. Le programme propose des ateliers pratiques autour du compostage, du boyage et du jardinage de vos déchets verts.

Ce mercredi 24 novembre : village d’initiatives locales avec des stands d’associations et d’animations.

Atelier land’art avec les butineurs du bonheur

Chasse au trésor avec l’UPoj

Atelier réparation de vélo avec Cycles et partages

Atelier couche lavable et déchets dangereux avec l’Anguille Verte

Atelier broyat : les particuliers apportent leur branche et repartent avec le broyat

Rue Eugène Tricoche Jardins partagés d’Elisée Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

dernière mise à jour : 2021-11-10 par