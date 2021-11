Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande 1001 trésors organiques à la Recyclerie de la Croûte de Pain à Pineuilh Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Après le concept Vél’Organique en Pays Foyen, découvrez une nouvelle édition 2021 dans le cadre de la semaine pour la réduction des déchets. Le programme propose des ateliers pratiques autour du compostage, du boyage et du jardinage de vos déchets verts.

Ce dimanche 28 novembre rendez-vous à la recyclerie de la Croûte de Pain à Sainte-Foy-la-Grande.

10h-12h : atelier café compost : initiation au compostage avec distribution de composteurs individuels de l’USTOM

