1001 lumiéres à la Collégiale Saint Mexme Chinon, 9 août 2022, Chinon.

1001 lumiéres à la Collégiale Saint Mexme Chinon

2022-08-09 21:15:00 – 2022-09-09 23:00:00

Chinon Indre-et-Loire Chinon

0 0 EUR Par le Collectif les Potes au Feu, Cie Colbok

Une promenade nocturne enchanteresse dans un monument de l’an mil…

Après le succès des années précédentes, le collectif les « Potes au Feu » réinvestit la collégiale Saint-Mexme avec une nouvelle création pour le plus grand émerveillement du public.

Dès la nuit tombée, la lumière de milliers de bougies danse autour du monument. Suivez le parcours et déambulez dans les différents espaces redessinés par le vacillement des lueurs douces et colorées. Vivez une nouvelle expérience poétique et magique, laissez-vous porter dans un moment hors du temps !

Chinon

