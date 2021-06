Chinon Chinon Chinon, Indre-et-Loire 1001 LUMIÈRES À LA COLLÉGIALE SAINT MEXME Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Chinon Indre-et-Loire Chinon Une promenade nocturne originale dans un monument de l’an mil – Nouveau parcours. Dès la nuit tombée, la lumière de milliers de bougies danse autour de la collégiale Saint-Mexme.

Un moment hors du temps, une expérience inoubliable ! Du 03 au 24 août. Les mardis 03, 10, 17 et 24 août de 21h30 à 23h30.

Départ toutes les ½ heures de 21h30 à 23h.

tourisme@azay-chinon-valdeloire.com +33 2 47 93 17 85 http://www.ville-chinon.com/

