1001 lumiéres à la Collégiale Saint Mexme

2022-06-21 17:00:00 – 2022-06-23 00:00:00 Transformer la ville en scène ouverte où tout le monde peut jouer et chanter, quel que soit son niveau, c’est le principe de la Fête de la musique !

Placée sous le signe de la convivialité et de la découverte, cette journée se veut éclectique : pop, rock, jazz, chorale, variété, musiques traditionnelles, musiques du monde, musique classique… tous les styles seront les bienvenus ! Transformer la ville en scène ouverte où tout le monde peut jouer et chanter, quel que soit son niveau, c’est le principe de la Fête de la musique !

