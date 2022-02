1001 histoires de 3 à 6 ans La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Médiathèque, le vendredi 22 avril à 16:30

Les 1001 histoires, ce sont des lectures collectives, à voix haute de textes variés, mais aussi un peu de musique et encore par-ci par là, quelques jeux de doigts. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

Sur inscription au 02 38 68 45 45 ou auprès des médiathécaires.

Les enfants écoutent souvent avec plaisir des histoires qui leur permettent de voyager, d’apprendre, de découvrir le monde, de rêver, d’imaginer. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T16:30:00 2022-04-22T17:30:00

