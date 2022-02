1001 histoires à partir de 3 ans Médiathèque Blossières Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

1001 histoires à partir de 3 ans Médiathèque Blossières, 26 mars 2022, Orléans. 1001 histoires à partir de 3 ans

Médiathèque Blossières, le samedi 26 mars à 16:00

Les 1001 histoires, ce sont des lectures collectives, à voix haute de textes variés, mais aussi un peu de musique et encore par-ci par là, quelques jeux de doigts. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Les enfants écoutent souvent avec plaisir des histoires qui leur permettent de voyager, d’apprendre, de découvrir le monde, de rêver, d’imaginer. Médiathèque Blossières 18, rue Charles Le Chauve – 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Blossières Adresse 18, rue Charles Le Chauve - 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Blossières Orléans Departement Loiret

Médiathèque Blossières Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

1001 histoires à partir de 3 ans Médiathèque Blossières 2022-03-26 was last modified: by 1001 histoires à partir de 3 ans Médiathèque Blossières Médiathèque Blossières 26 mars 2022 Médiathèque Blossières Orléans orléans

Orléans Loiret