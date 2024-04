1001 cordes ! Place Bernard Deytieux Lons, dimanche 23 juin 2024.

1001 cordes ! Place Bernard Deytieux Lons Pyrénées-Atlantiques

Composé de musiques du monde, le programme de cette 6e édition fait la part belle à la musique populaire et aux musiques à danser. Le public est chaleureusement invité à participer.

Ce sont plus de 200 musiciens qui vous attendent Conservatoire, El Camino et les

écoles de musique de Lons et Montardon. 0 0 EUR.

Début : 2024-06-23 11:00:00

fin : 2024-06-23

Place Bernard Deytieux Esplanade de l’hôtel de ville

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

