1001 BOULES DE NOËL Longwy, 28 novembre 2021

Cinéma Kinepolis Avenue de Saintignon

Longwy Meurthe-et-Moselle Exposition vente de boules de Noël 100 % produites à la main et créées à Longwy, 100 % en matière naturelle minérale argile et émail. Les boules sont présentées sur l’arbre de Noël humanitaire du Rotary Club de Longwy. +33 3 82 24 58 20 Emaux de Longwy – Saint Jean l’Aigle

