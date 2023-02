1000Mods + Frenzee Le Molotov, 9 avril 2023, Marseille 6e Arrondissement .

1000Mods + Frenzee

2023-04-09 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-09

EUR 19 21 Au cours de la dernière décennie, les grecs de 1000mods sont passés de pionniers du mouvement stoner rock en Grèce à l’un des noms de référence du stoner rock européen, partageant la scène avec certains des groupes internationaux les plus connus, comme The Black Keys ou Graveyard.



Avec leurs albums “Super Van Vacation”, “Vultures”, “Repeated Exposure to…” et le plus récent “Youth of Dissent” dans leur répertoire, le groupe a acquis un statut de plus en plus important au niveau international, qui culmine avec cette tournée européenne.



Pour cette date incontournable à Marseille, 1000mods montera sur la scène du Molotov et sera accompagné de ses compatriotes punk’n’roll Frenzee !

Rendez-vous au Molotov le 9 avril avec 1000mods + Frenzee.

