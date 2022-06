10000 Gestes – Boris Charmatz / [terrain]- Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 21 janvier 2023, Nantes.

2023-01-21 Représentations :Vendredi 20 janvier 2023 à 19hSamedi 11 janvier 2023 à 18h (garderie gratuite à partir de 3 ans) / séance du 11 janvier 2023 précédée d’une visite tactile du théâtre et d’un atelier de danse pour personnes sourdes ou malentendantes.

Horaire : 18:00 19:00

de 12 € à 30 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l'unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h)

Danse. Avec « 10000 gestes », Boris Charmatz – danseur, chorégraphe, directeur artis­tique de [terrain] et directeur du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch – crée un torrent gestuel ininterrompu pour plus de vingt dan­seurs et danseuses au rythme du « Requiem » de Mozart.Inventer un geste, inventer deux gestes, in­ven­ter trois gestes, d’accord. Mais inventer dix mille gestes, comment est-ce possible ? Jouant avec les limites de ce qui fait geste, de ce qui distingue un mouvement d’un autre, Boris Charmatz soumet la chorégraphie à une limite, signifiée dès le titre comme un défi. À quoi peut bien ressembler une masse de corps déployant une telle quantité de mouvements… À une sculpture ? À une installation vivante ? À une chorégraphie fantôme ? À l’origine de « 10000 gestes » se cache un fantasme perceptif : le désir de produire, par les ressources de l’art chorégraphique, une impression sensible, presque subliminale ; la sensation d’un flux où rien ne se répète jamais, où les interprètes seraient en même temps plus et moins que des corps. Atomes, pigments ou particules, agités par leur propre vitalité, parcourus de soubresauts – dessinant un pay­sage physique, une pure succes­sion d’états et de variations d’intensité. Distribution : Chorégraphie : Boris CharmatzInterprétation : 24 danseurs et danseusesAssistance chorégraphique : Magali Caillet-Gajan Matériaux sonores :Requiem en ré mineur K.626 de Mozart, interprété par l’Orchestre philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan, enregistré au Musikverein (Vienne) en 1986 (1987 Polydor International GmbH, Hambourg)?; Enregistrements de [terrain] par Mathieu Morel à Mayfield Depot, Manchester Durée : 1h Spectacle dans le cadre de Boris Charmatz x 3.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

