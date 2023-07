ANIMANIVERSAIRE – COMPAGNIE DU DEUXIÈME 1000 Rue Sainte-Barbe Bitche, 2 juillet 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Depuis sa création, le festival IL ‘’ÉTÉ’’ UNE FOIS… a pour vocation d’amener le spectacle vivant au plus près des habitants du Pays de Bitche. Venez découvrir un spectacle chaque semaine du mois de juillet dans 5 communes du Pays de Bitche. Le festival est gratuit, près de chez vous et pour tout public.

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête. Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de festivals, clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.

À partir de 19h : Ouverture des portes de la Caserne des pompiers, buvette et petite restauration sur place. Tout public

Dimanche 2023-07-02 19:00:00 fin : 2023-07-02 22:00:00. 0 EUR.

1000 Rue Sainte-Barbe Caserne des pompiers

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Since its inception, the IL??ÉTÉ?? UNE FOIS? festival has been to bring live entertainment closer to the people of the Pays de Bitche. Come and discover a show every week in July in 5 communes of the Pays de Bitche. The festival is free, close to home and for all audiences.

Animaniversaire, the party specialist, will be on hand for all the official highlights. With Animaniversaire, there’s something for everyone: festival openings, festival closings, births, funerals, tributes… top-quality, high-value services, with dedicated staff ready to listen.

From 7pm: Opening of the doors of the fire station, refreshments and snacks on site

Desde su creación, el festival IL??ÉTÉ?? UNE FOIS? se ha dedicado a acercar las artes escénicas a los habitantes de la región de Bitche Desde su creación, el festival UNE FOIS? se ha dedicado a acercar las artes escénicas a los habitantes del Pays de Bitche. Venga a ver un espectáculo cada semana de julio en 5 ciudades del Pays de Bitche. El festival es gratuito, cercano y para todos los públicos.

Animaniversaire, los especialistas de la fiesta, estarán presentes en todos los actos oficiales. Con Animaniversaire, siempre hay algo que celebrar: inauguraciones de festivales, clausuras de festivales, nacimientos, funerales, homenajes… servicios de gran calidad y valor, con un personal a la altura, entregado y dispuesto a escuchar.

A partir de las 19.00 horas: apertura de las puertas del parque de bomberos, refrescos y aperitivos in situ

Seit seiner Gründung hat das Festival IL??ÉTÉ? UNE FOIS? hat es sich zum Ziel gesetzt, die darstellenden Künste den Einwohnern des Pays de Bitche näher zu bringen. Entdecken Sie jede Woche im Juli in fünf Gemeinden des Pays de Bitche eine Aufführung. Das Festival ist kostenlos, in Ihrer Nähe und für jedes Publikum geeignet.

Die großen offiziellen Momente können Sie mit Animaniversaire, dem Spezialisten für Feste, erleben. Mit Animaniversaire lässt sich alles feiern: Festivaleröffnungen, Festivalabschlüsse, Geburten, Beerdigungen, Ehrungen… hochwertige und qualitativ hochwertige Leistungen, mit Personal, das der Aufgabe gewachsen ist, engagiert ist und ein offenes Ohr für Sie hat.

Ab 19 Uhr: Öffnung der Türen des Feuerwehrhauses, Getränke und kleine Speisen vor Ort

