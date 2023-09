LOTO-BINGO 1000 rue du Rott Dabo, 30 septembre 2023, Dabo.

Dabo,Moselle

Loto de l’A.S. Schaeferhof-Dabo, animé par Michel Stephan. De nombreux lots vous attendent : un bon d’achat de 800 €, un VTT, une tireuse à bière avec son fût et ses verres à bière, un téléviseur, une enceinte portable Bluetooth, un Cookeo, un micro-ondes, une yaourtière multi-délices, un appareil à fondue, un appareil à raclette, une machine sous-vide pour aliments, une débrousailleuse à batterie, un aspirateur eau et poussière, des cartes KDO, des bons d’achats, des paniers garnis et de nombreux autres lots… Il y aura également un loto-bingo d’une valeur de 150 €. Avant le début des parties, possibilité de prendre un menu à partir de 18h30 : jambon vigneron avec frites et salade ou burger avec frites et salade, au prix de 9 euros. Attention : pas de réservation pour les jeux et les places sont limitées !. Tout public

Samedi 2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 . 15 EUR.

1000 rue du Rott

Dabo 57850 Moselle Grand Est



A.S. Schaeferhof-Dabo lottery, hosted by Michel Stephan. Numerous prizes await you: a 800? voucher, a mountain bike, a beer tapping machine with keg and glasses, a TV set, a portable Bluetooth speaker, a Cookeo, a microwave, a multi-dish yoghurt maker, a fondue machine, a raclette machine, a vacuum food processor, a battery-powered brushcutter, a wet/dry vacuum cleaner, KDO cards, shopping vouchers, baskets of goodies and many other prizes? There will also be a lotto-bingo worth ?150. Before the start of the games, you can choose from a menu starting at 6:30 p.m.: jambon vigneron with French fries and salad or burger with French fries and salad, priced at 9 euros. Please note: no reservations for the games, and places are limited!

Loto organizado por A.S. Schaeferhof-Dabo, presentado por Michel Stephan. Se sortearán numerosos premios, como un vale por valor de 800 euros, una bicicleta de montaña, una máquina dispensadora de cerveza con barril y vasos, un televisor, un altavoz Bluetooth portátil, un Cookeo, un microondas, una yogurtera multi-sabor, una máquina para hacer fondue, una máquina para hacer raclette, un robot de cocina al vacío, una desbrozadora a pilas, una aspiradora en húmedo y en seco, tarjetas KDO, vales de compra, cestas de golosinas y muchos otros premios? También habrá una lotería-bingo dotada con 150 euros. Antes de que empiecen los juegos, se podrá elegir entre un menú a partir de las 18.30: jambon vigneron con patatas fritas y ensalada o hamburguesa con patatas fritas y ensalada, a un precio de 9 euros. Atención: no se aceptan reservas para las partidas, ¡y las plazas son limitadas!

Lotto des A.S. Schaeferhof-Dabo, moderiert von Michel Stephan. Zahlreiche Preise warten auf Sie: ein Einkaufsgutschein von 800 Euro, ein Mountainbike, eine Bierzapfanlage mit Fass und Biergläsern, ein Fernseher, ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, ein Cookeo, eine Mikrowelle, ein Joghurtbereiter mit mehreren Geschmacksrichtungen, ein Fonduegerät, ein Raclettegerät, ein Vakuumierer für Lebensmittel, eine Akku-Motorsense, ein Nass- und Trockensauger, KDO-Karten, Einkaufsgutscheine, Präsentkörbe und viele andere Preise? Es wird auch ein Lotto-Bingo im Wert von 150 Euro angeboten. Vor Beginn der Spiele können Sie ab 18:30 Uhr ein Menü wählen: Winzerschinken mit Pommes und Salat oder Burger mit Pommes und Salat zum Preis von 9 Euro. Achtung: Keine Reservierungen für die Spiele möglich und die Plätze sind begrenzt!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG