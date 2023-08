JOURNÉE INTERASSOCIATIONS DE DABO 1000 rue du Rott Dabo, 10 septembre 2023, Dabo.

À la rentrée, venez découvrir les activités sportives du Pays de Dabo : le matin en extérieur VTT avec Dabo2 All Mountain, randonnée avec le Club vosgien de Dabo ou trail avec la Team Foulées de la Zorn. En salle gym tonic, activité avec la sapinière, aïkido, danse, tennis de table, badminton, foot enfants, tennis. À midi, restauration avec pizza-flamm.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 09:00:00 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

1000 rue du Rott

Dabo 57850 Moselle Grand Est



Come and discover the Pays de Dabo’s sporting activities: in the mornings, outdoor mountain biking with Dabo2 All Mountain, hiking with the Club Vosgien de Dabo or trail running with Team Foulées de la Zorn. Indoor: gym tonic, activities with La Sapinière, aikido, dance, table tennis, badminton, children’s soccer, tennis. For lunch, pizza-flamm.

Este otoño, venga a descubrir las actividades deportivas disponibles en el Pays de Dabo: por las mañanas, al aire libre, bicicleta de montaña con Dabo2 All Mountain, senderismo con el Club Vosgien de Dabo o trail running con el Team Foulées de la Zorn. En interior: gimnasia tónica, actividades con La Sapinière, aikido, danza, tenis de mesa, bádminton, fútbol infantil, tenis. Al mediodía, pizza-flamm.

Zu Beginn des neuen Schuljahres können Sie die sportlichen Aktivitäten im Pays de Dabo entdecken: morgens im Freien Mountainbike mit Dabo2 All Mountain, Wandern mit dem Club Vosgien de Dabo oder Trailrunning mit dem Team Foulées de la Zorn. In der Halle Gym Tonic, Aktivitäten mit La sapinière, Aikido, Tanz, Tischtennis, Badminton, Kinderfußball, Tennis. Mittags Verpflegung mit Pizza-Flamm.

