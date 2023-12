Portes ouvertes à Kiwis Délices 1000 Route de Saint Cricq du Gave Sorde-l’Abbaye, 13 décembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13

fin : 2023-12-13

Venez profiter d’une visite de vergers chez Kiwis Délices, visite à partir de 15h avec des informations sur l’histoire de l’entreprise. À 16h vous sera proposé un goûter. Possibilité d’achats de kiwis verts bio et coffrets de Noël..

1000 Route de Saint Cricq du Gave

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



