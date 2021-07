Drancy Place de l'Amitié Drancy, Seine-Saint-Denis 1000 et une chose(s) Place de l’Amitié Drancy Catégories d’évènement: Drancy

Seine-Saint-Denis

1000 et une chose(s) Place de l’Amitié, 1 août 2021-1 août 2021, Drancy. 1000 et une chose(s)

Place de l’Amitié, le dimanche 1 août à 19:30

1000 et une chose(s) ——————– Une maraude théâtrale en musique, faite de haïkus visuels, de capsules de théâtre d’objet, de diffusion d’images vidéo sur les smartphones, pour évoquer des histoires de migration… Avec : Ruth Aguirre, Juvenal Balestrini, Lydie Marsan, Karin Palmieri Conception : Lydie Marsan Complice : Juliette Rudent-Gili Crédit photo : Stéphane Olry Spectacle créé avec le soutien de : l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) le Collectif 12 la Nef – Manufacture d’Utopies le Théâtre de la Girandole le Théâtre aux Mains Nues – Lieu missionné pour le compagnonnage le Centre Culturel Franco Berbère de Drancy Comme Vous Emoi Le Vent se lève ! Le spectacle est accueilli en hors-les-murs par le Centre Culturel Franco Berbère. Notre action estivale est financée par la Région Ile de France.

Entrée libre

IXTLAN – Lydie Marsan Place de l’Amitié 88 rue Saint-Stenay Drancy Drancy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T19:30:00 2021-08-01T20:30:00

