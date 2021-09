Challes-les-Eaux Le bois des Chassettes Challes-les-Eaux, Savoie 1000 et un regards au Bois des Chassettes Le bois des Chassettes Challes-les-Eaux Catégories d’évènement: Challes-les-Eaux

Savoie

1000 et un regards au Bois des Chassettes Le bois des Chassettes, 18 septembre 2021, Challes-les-Eaux. 1000 et un regards au Bois des Chassettes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le bois des Chassettes

**Jeu de piste du Labyrinthe** Après avoir récupéré le jeu de piste à l’accueil, partez à l’aventure en autonomie dans le bois. Votre objectif : retrouver toutes les photos qui composent cette œuvre d’art et qui ont été installées à proximité des sentiers. _sam-dim 10h-17h30_ **Capturez le marais** Avec votre téléphone, mettez-vous dans la peau d’un photographe le temps d’un atelier. _sam 10h30_ _Durée 1h30_ Prévoir un smartphone ou un appareil photo numérique. **Regards croisés** Balade guidée dans le bois en compagnie de l’artiste et d’un naturaliste. _sam 14h_ _Durée 1h30_ Coup d’œil **Balade guidée autour des installations photographiques en compagnie de l’artiste** _sam 16h_ _dim 15h30_ _Durée 1h30_ **Aux aguets** Ouvrez l’œil, écoutez et essayez de repérer les habitants du marais ou les traces de leur présence. _dim 10h_ _Durée 2h_ **Magie du cyanotype** Ateliers de 30mn pour réaliser vous-même de mystérieux photogrammes avec des végétaux et un peu de soleil. _dim 14h-17h_

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre.Prévoir chaussures de marche ou bottes et vêtements adaptés à la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans.

Le Bois des Chassettes accueille des artistes photographes et plasticiens et des naturalistes pour enrichir nos regards et notre expérience de ce milieu naturel particulier et riche en biodiversité. Le bois des Chassettes 73190 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Challes-les-Eaux, Savoie Autres Lieu Le bois des Chassettes Adresse 73190 Challes-les-Eaux Ville Challes-les-Eaux lieuville Le bois des Chassettes Challes-les-Eaux