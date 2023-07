Marché Nocturne à Saint-Cirgues 1000 clubs Saint-Cirgues, 12 août 2023, Saint-Cirgues.

Saint-Cirgues,Lot

Producteurs, traiteurs, artisans vous proposent leurs produits pour une dégustation sur place, avec une animation musicale avec Tradition Musette..

2023-08-12 19:00:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

1000 clubs

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie



Producers, caterers, craftsmen offer their products for tasting on the spot, with a musical animation with Tradition Musette.

Productores, restauradores y artesanos ofrecen sus productos para su degustación in situ, con la animación musical de Tradition Musette.

Produzenten, Traiteurs und Handwerker bieten ihre Produkte zur Verkostung vor Ort an, mit musikalischer Unterhaltung durch Tradition Musette.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Figeac