Marché de Noël 1000 Clubs Mourioux-Vieilleville, 26 novembre 2023, Mourioux-Vieilleville.

Mourioux-Vieilleville,Creuse

Producteurs locaux, artisans créateurs, bourse aux jouets et vêtements, maquillage, photos,

Présence du Père Noël,

Foods Trucks, buvette,.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. EUR.

1000 Clubs Vielleville

Mourioux-Vieilleville 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Local producers, creative craftspeople, toy and clothing fair, face painting, photos,

Presence of Santa Claus,

Food Trucks, refreshments,

Productores locales, artesanos creativos, feria de juguetes y ropa, pintacaras, fotos,

Papá Noel estará presente,

Food Trucks, refrescos,

Lokale Produzenten, kreative Kunsthandwerker, Spielzeug- und Kleiderbörse, Schminken, Fotos,

Anwesenheit des Weihnachtsmanns,

Food Trucks, Getränkestand,

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse