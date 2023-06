Randonnée d’été 1000 club Clugnat Catégories d’Évènement: Clugnat

Creuse Randonnée d’été 1000 club Clugnat, 2 juillet 2023, Clugnat. Clugnat,Creuse Randonnée d’été avec l’association LO Ch’MI.

Départ du 1000 club, 2€ inscriptions de 7h30 à 9h .

4 circuits balisés de 6.5, 13, 18 et 23 km..

2023-07-02

1000 club

Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Creuse Nouvelle-Aquitaine

