1000 bougies La Roche-Mabile La Roche-Mabile Catégories d’évènement: La Roche-Mabile

Orne

1000 bougies La Roche-Mabile, 21 mai 2022, La Roche-Mabile. 1000 bougies La Roche-Mabile

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21 01:00:00 01:00:00

La Roche-Mabile Orne La Roche-Mabile De 21 h à 1 h, l’église millénaire révèle sa beauté aux lueurs de plus de 1000 bougies, avec des expositions de photos anciennes du village et des dessins fait par les habitants de la Roche Mabile , de 21 h a 1h du matin. De 21 h à 1 h, l’église millénaire révèle sa beauté aux lueurs de plus de 1000 bougies, avec des expositions de photos anciennes du village et des dessins fait par les habitants de la Roche Mabile , de 21 h a 1h du matin. fabienne.fresnel@orange.fr +33 2 33 29 08 76 De 21 h à 1 h, l’église millénaire révèle sa beauté aux lueurs de plus de 1000 bougies, avec des expositions de photos anciennes du village et des dessins fait par les habitants de la Roche Mabile , de 21 h a 1h du matin. La Roche-Mabile

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Mabile, Orne Autres Lieu La Roche-Mabile Adresse Ville La Roche-Mabile lieuville La Roche-Mabile Departement Orne

La Roche-Mabile La Roche-Mabile Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-mabile/

1000 bougies La Roche-Mabile 2022-05-21 was last modified: by 1000 bougies La Roche-Mabile La Roche-Mabile 21 mai 2022 La Roche-Mabile Orne

La Roche-Mabile Orne