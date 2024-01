CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS DE TENNIS DE TABLE 1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier, vendredi 22 mars 2024.

Montpellier Hérault

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

L’édition 2024 des Championnats de France se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 mars à Montpellier !

Chaque année, cet événement réunit l’élite des pongistes nationaux pour trois jours de compétition. Cette fois-ci, c’est au cœur de la magnifique région de l’Occitanie, dans la ville de Montpellier, terre des frères Lebrun, que ces championnats de France vont se jouer !

Cinq titres sont en jeu, avec deux catégories en simples (messieurs, dames) et trois en doubles (messieurs, dames, mixte).

L’édition précédente a vu la brillante performance d’Alexis Lebrun et Audrey Zarif, sacrés champions dans les épreuves de simple.

Parviendront-ils à conserver leur titre en 2024 ?

Ne manquez pas cette opportunité, et venez assister à la plus grande compétition du tennis de table français !

Réservez vos places dès maintenant et plongez au cœur de la compétition !

1000 avenue du Val de Montferrand

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



