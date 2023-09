HANDBALL : MHB VS AIX 1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier, 8 décembre 2023, Montpellier.

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /AIX le 08 décembre à 20h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée !.

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB /AIX match on December 08 at 8pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)

Come and support your favorite team!

El estadio FDI de Montpellier acogerá el partido MHB /AIX el 08 de diciembre a las 20:00 en el marco de la Liqui Moly StarLigue (Campeonato de Francia)

¡Venga a apoyar a su equipo favorito!

Im FDI-Stadion in Montpellier findet am 08. Dezember um 20 Uhr das Spiel MHB /AIX im Rahmen der Liqui Moly StarLiga (Französische Meisterschaft) statt

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

