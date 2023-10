VOYAGE AU COEUR DU MONTPELLIER HANDBALL 1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier, 24 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Découvrez les coulisses et équipements du FDI Stadium, le lieu de vie et d’entrainement du mythique club du Montpellier Handball..

2023-10-24 11:00:00 fin : 2023-10-24 11:40:00. EUR.

1000 avenue du Val de Montferrand

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Take a behind-the-scenes look at FDI Stadium, the home and training ground of the legendary Montpellier Handball Club.

Conozca entre bastidores las instalaciones del Estadio FDI, sede y campo de entrenamiento del legendario Club de Balonmano de Montpellier.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und auf die Ausstattung des FDI-Stadions, der Heimat und Trainingsstätte des legendären Vereins Montpellier Handball.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT MONTPELLIER