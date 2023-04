HANDBALL : MHB VS CHAMBÉRY 1000 avenue du Val de Montferrand, 6 juin 2023, Montpellier.

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /Chambéry le 06 juin à 20h30 dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée !.

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . .

1000 avenue du Val de Montferrand

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



The FDI stadium of Montpellier hosts the match MHB /Chambéry on June 06 at 20:30 in the framework of Liqui Moly StarLigue (French Championship)

Come and support your favorite team!

El estadio FDI de Montpellier acogerá el partido MHB /Chambéry el 06 de junio a las 20:30 en el marco de la Liqui Moly StarLigue (Campeonato de Francia)

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

Im FDI-Stadion in Montpellier findet am 06. Juni um 20:30 Uhr das Spiel MHB /Chambéry im Rahmen der Liqui Moly StarLigue (Französische Meisterschaft) statt

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Mise à jour le 2023-04-07 par OT MONTPELLIER