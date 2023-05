DIFFUSION FINAL 4 D’EHF EUROPEAN LEAGUE 1000 avenue du Val de Montferrand, 27 mai 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Rendez-vous au FDI stadium ce week-end pour vivre le Final 4 d’EHF European League !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

1000 avenue du Val de Montferrand

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



See you at the FDI stadium this weekend to live the Final 4 of EHF European League!

¡Nos vemos en el FDI Stadium este fin de semana para la Final 4 de la Liga Europea EHF!

Wir treffen uns dieses Wochenende im FDI-Stadion, um das Final 4 der EHF European League zu erleben!

