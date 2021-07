« 1000 ans d’histoire en deux châteaux » Colombières, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Colombières.

« 1000 ans d’histoire en deux châteaux » 2021-07-09 16:00:00 – 2021-07-09 18:00:00

Colombières Calvados Colombières

Témoins du temps de Guillaume le Conquérant, de la Guerre de Cent Ans, de la Révolution et

du Débarquement, les châteaux de Colombières et de Vouilly vous dévoileront leur histoire et l’évolution de leur architecture au cours de cette visite de 2h.

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire.

Témoins du temps de Guillaume le Conquérant, de la Guerre de Cent Ans, de la Révolution et

du Débarquement, les châteaux de Colombières et de Vouilly vous dévoileront leur histoire et l’évolution de leur architecture au cours de cette visite de 2h…

Témoins du temps de Guillaume le Conquérant, de la Guerre de Cent Ans, de la Révolution et

du Débarquement, les châteaux de Colombières et de Vouilly vous dévoileront leur histoire et l’évolution de leur architecture au cours de cette visite de 2h.

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire.

M. DE MAUPEOU

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Isigny-Omaha