1000 ans de l'église Saint Jean-Baptiste de Bagnols sur Cèze

1000 ans de l’église Saint Jean-Baptiste de Bagnols sur Cèze, 24 juin 2022 15:00, BAGNOLS SUR CEZE. 3 jours de festivités pour les 1000 ans de l’église Saint Jean-Baptiste

Vendredi 24 juin

15h à 18h : Visite guidée de l’Eglise

20h30 : Concert Orgue et piano avec Michel Chanard et Caroline Khatchatourian

Payant Samedi 25 juin

15h-18h : Visite guidée de l’église

18h : Chorale du Conservatoire de musique et de danse

22h : SPECTACLE SON & LUMIÈRES « RACONTE-MOI BAGNOLS »

Église Saint-Jean-Baptiste

Entrée libre Dimanche 26 juin

10h30 : Messe solennelle

18h : CONCERTO POUR 4 PIANOS DE JEAN-SÉBASTIEN BACH,

ACCOMPAGNÉ PAR L’ORCHESTRE À CORDES & « LES ARCHETS DE

LA TOUR MAGNE »;

Violons : Norbert de Jesus-Pires, Brigitte Pierre, Michel Berrier, Séverine Joly, Bérénice

Dussaud, Amandine Nguyen, Didier Roguet, Ghita Schrevel.

Altos : Orietta Baumer, Camille Chardon

Violoncelles : Céline Dussaud, Dominique Jayles

Contrebasse : Raphaëlle Busine

Église Saint-Jean-Baptiste

Tarifs : 18 € et 10 € tarif réduit

Lieu Eglise Saint Jean-Baptiste Adresse rue de la Verrerie Ville BAGNOLS SUR CEZE Organisateur Mairie et Paroisse de Bagnols sur ceze

Eglise Saint Jean-Baptiste BAGNOLS SUR CEZE 30 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnols-sur-ceze/

1000 ans de l’église Saint Jean-Baptiste de Bagnols sur Cèze 2022-06-24 was last modified: by 1000 ans de l’église Saint Jean-Baptiste de Bagnols sur Cèze Eglise Saint Jean-Baptiste 24 juin 2022 15:00

BAGNOLS SUR CEZE 30