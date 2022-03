100 % sensations équitation passion au Cerf CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU FOREZ, 23 avril 2022, Marcoux.

100 % sensations équitation passion au Cerf

du samedi 23 avril au samedi 30 avril à CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU FOREZ

7 H 30 : animateurs déjà levés Réveil échelonné des enfants, toilette, Puis ils s'habillent Petit déjeuner 8h00. 8H 30 : on se lave les dents puis salle d'activité 9 H 00 : Début de l'activité. Par demi groupe, activité équitation et renforcement des apprentissages (scolaires, sociaux, communication dans un groupe, écologie, responsabilisation, ateliers cuisine). 11h45 Se laver les mains 12 H 30 : Repas ou pique-nique 13 H 30 Débarrasser la table par roulement des enfants Temps calme répartition des enfants dans les salles et extérieur prévu avec eux , salle temps calme, coin jeux, bibliothèque etc.…) 14 H 00 début des activités. Par demi groupe, activité équitation et renforcement des apprentissages (scolaires, sociaux, communication dans un groupe, écologie, responsabilisation, ateliers cuisine). 16 H 00 Goûter 17 H 30 Temps libre toilette douche carte postale etc…. 18 H 45 Se laver les mains 19 H 00 Repas 20 H 15 Débarrasser la table par roulement des enfants 20 H 30 Veillée 21 H 30 retour au calme dans les chambres 21 H45 Au lit pour une nuit de repos 22 H 15 Extinction des feux 22 H 30-23h00 Réunion Présentation de l'organisateur et du projet éducatif l'Asem Cerf est une association sportive portée sur l'apprentissage de l'équitation, accueillant des cavaliers de tous niveaux. Depuis plus de 40 ans, le Centre Equestre Régional du Forez (CERF) accueille des séjours de mineurs encadrés par des moniteurs diploômés d'état et une équipe d'encadrants (BAFD, BAFA …) pendant les vacances scolaires. La structure est agrée jeunesse et sport et éducation nationale. L'accueil de groupe est la spécialité du centre équestre. Le centre équestre propose de s'adapter aux exigences des séjours des vacances apprenantes avec l'équipe la future équipe pédagogique des prochains séjours

665 euros la semaine en pension complète avec activité équestre.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU FOREZ 42130 marcoux Marcoux Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T12:30:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00;2022-04-30T00:00:00 2022-04-30T11:00:00