100 sculptures d’atelier Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

100 sculptures d’atelier Molsheim, 9 juillet 2022, Molsheim. 100 sculptures d’atelier

2 rue des Vosges Molsheim Bas-Rhin

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-10 20:00:00 Molsheim

Bas-Rhin Exposition des oeuvres réalisées par les élèves de l’Atelier Terre & Art Exposition d’art +33 6 24 44 51 20 Exposition des oeuvres réalisées par les élèves de l’Atelier Terre & Art Molsheim

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Molsheim Other Lieu Molsheim Adresse 2 rue des Vosges Molsheim Bas-Rhin Ville Molsheim lieuville Molsheim Departement Bas-Rhin

Molsheim Molsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/

100 sculptures d’atelier Molsheim 2022-07-09 was last modified: by 100 sculptures d’atelier Molsheim Molsheim 9 juillet 2022 2 rue des Vosges Molsheim Bas-Rhin

Molsheim Bas-Rhin