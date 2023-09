Conférence : Dignité et vulnérabilité de l’être humain, variations sur le talon d’Achille 100 Rue du Toueur Bourg-lès-Valence, 30 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

On raconte dans la mythologie grecque que des amours de Thétis et du roi Pélée, naquit un jour un enfant que ses parents nommèrent Achille..

Greek mythology tells us that the love affair between Thetis and King Peleus resulted in the birth of a child whose parents named him Achilles.

La mitología griega cuenta que de los amores entre Tetis y el rey Peleo nació un niño al que sus padres llamaron Aquiles.

In der griechischen Mythologie wird erzählt, dass aus der Liebe von Thetis und König Peleus eines Tages ein Kind geboren wurde, das von seinen Eltern Achilles genannt wurde.

