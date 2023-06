Gala de fin d’année du centre musical 100, rue du Toueur Bourg-lès-Valence, 25 juin 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le gala de fin d’année du Centre musical est une occasion de découvrir les différentes classes qui seront présentes lors de cet évènements phare de la saison musicale..

2023-06-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

100, rue du Toueur Théâtre le Rhône

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre musical’s end-of-year gala is an opportunity to discover the different classes that will be present at this key event of the musical season.

La gala de fin de curso del Centro de Música es una oportunidad para descubrir las diferentes clases que actuarán en este evento emblemático de la temporada musical.

Die Jahresabschlussgala des Musikzentrums ist eine Gelegenheit, die verschiedenen Klassen zu entdecken, die bei diesem Höhepunkt der musikalischen Saison auftreten werden.

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme