CONFÉRENCE – VICTOR LEMOINE ET EMILE COUÉ 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, samedi 13 janvier 2024.

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13

Colette Keller-Didier, docteur en pharmacie, ancienne présidente de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy nous fera découvrir la biographie de Victor Lemoine, une figure historique et emblématique de la culture horticole française reconnue internationalement et son rôle dans la société horticole et dans la ville de Nancy.

S’en suivra une présentation de la biographie du célébre nancéien, Emile Coué, par Dominique Bolusset-Sabisch, présidente de l’association « Sur les pas de Coué », qui a pour mission de réhabiliter, étudier, faire connaître, partager et promouvoir le patrimoine culturel d’Émile Coué.

Entrée libre dans la limite des places disponiblesTout public

0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



