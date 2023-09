EXPOSITION – FIGURINES PLAYMOBIL 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, 9 décembre 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Les plantes de Noël dans le monde, six dioramas sont à retrouver dans la salle d’exposition, dans les serres tropicales, les plantes symbolisant Noël sont à l’honneur.. Tout public

Vendredi 2023-12-09 13:00:00 fin : 2024-01-07 16:45:00. 5.8 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas plants around the world: six dioramas are on display in the exhibition hall, and in the tropical greenhouses, plants symbolizing Christmas take center stage.

Plantas navideñas de todo el mundo: seis dioramas en la sala de exposiciones y plantas que simbolizan la Navidad en los invernaderos tropicales.

Weihnachtspflanzen in der Welt, sechs Dioramen sind im Ausstellungsraum zu finden, in den tropischen Gewächshäusern stehen Pflanzen, die Weihnachten symbolisieren, im Vordergrund.

2023-09-24