SOIRÉE HALLOWEEN 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, 31 octobre 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Une soirée d’animations pour toute la famille : spectacles, cracheurs de feu, concerts, le bal des vampires, les bonbons du diable, soupe d’Halloween, food trucks…

Les serres tropicales et l’exposition ‘L’Asie dans l’assiette’ seront également accessibles avec votre billet d’entrée.

Réservation fortement recommandée : https://jardinbotaniquedenancy.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2125141351610400039. Tout public

Mardi 2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. 5.3 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An evening of entertainment for all the family: shows, fire-eaters, concerts, the Vampire Ball, the Devil’s Candy, Halloween soup, food trucks…

The tropical greenhouses and the ‘L’Asie dans l’assiette’ exhibition will also be accessible with your admission ticket.

Reservations strongly recommended: https://jardinbotaniquedenancy.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2125141351610400039

Una noche de diversión para toda la familia: espectáculos, tragafuegos, conciertos, el baile de los vampiros, los caramelos del diablo, la sopa de Halloween, food trucks…

Los invernaderos tropicales y la exposición « Asia en tu plato » también serán accesibles con tu entrada.

Se recomienda encarecidamente reservar: https://jardinbotaniquedenancy.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2125141351610400039

Ein Abend mit Animationen für die ganze Familie: Shows, Feuerspucker, Konzerte, der Ball der Vampire, die Bonbons des Teufels, Halloween-Suppe, Foodtrucks…

Die tropischen Gewächshäuser und die Ausstellung ‘Asien auf dem Teller’ sind mit Ihrer Eintrittskarte ebenfalls zugänglich.

Reservierungen werden dringend empfohlen: https://jardinbotaniquedenancy.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2125141351610400039

