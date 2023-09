EXPOSITION – CHAMPIGNONS 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, 21 octobre 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Exposition de champignons de notre région organisée par l’Amyphar (Association des Mycologues Pharmaciens) et la SLM (Société Lorraine de Mycologie).. Tout public

Samedi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 17:30:00. 0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition of local mushrooms organized by Amyphar (Association des Mycologues Pharmaciens) and SLM (Société Lorraine de Mycologie).

Exposición de setas de nuestra región organizada por Amyphar (Association des Mycologues Pharmaciens) y SLM (Société Lorraine de Mycologie).

Ausstellung von Pilzen aus unserer Region, organisiert von der Amyphar (Association des Mycologues Pharmaciens) und der SLM (Société Lorraine de Mycologie).

